В МИД РФ назвали ненадежными валютами доллар, евро, британский фунт и швейцарский франк

Россия призывает мир задуматься о надежности американского доллара, евро, британского фунта, японской иены и швейцарского фунта в качестве резервных валют и основного средства международных расчетов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, передает ТАСС.

По его словам, к этому толкает нежелание Запада работать непосредственно в правовом поле, а также то, что неприкосновенность частной и государственной собственности в юрисдикциях западных стран теперь никому не гарантирована и может быть пересмотрена при изменении геополитической обстановки.

Ранее Панкин заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократили до 21% использование доллара во взаимных расчетах.

Накануне Центральный банк России сообщил, что россияне за июнь 2022 года перевели за рубеж $4,65 млрд — это максимум с начала 2018 года.