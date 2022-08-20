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В МИД России заявили о сокращении до 21% взаиморасчетов долларами странами ЕАЭС

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократили до 21% использование доллара во взаимных расчетах, передает ТАСС.

Он отметил, что вопрос повышения доли национальных валют во взаиморасчетах стоит в повестке дня ЕАЭС с начала функционирования союза.

«За это время платежи в нацвалютах между странами союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — сказал дипломат.

Ранее заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что страны ЕАЭС договорились о расширении использования национальных валют государств-членов союза при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал «Газете.Ru», что создание новой валюты в рамках Евразийского экономического союза нанесет серьезный ущерб доминирующим позициям доллара и евро в международных расчетах.

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