В МИД России заявили о сокращении до 21% взаиморасчетов долларами странами ЕАЭС

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократили до 21% использование доллара во взаимных расчетах, передает ТАСС.

Он отметил, что вопрос повышения доли национальных валют во взаиморасчетах стоит в повестке дня ЕАЭС с начала функционирования союза.

«За это время платежи в нацвалютах между странами союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — сказал дипломат.

Ранее заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач заявил, что страны ЕАЭС договорились о расширении использования национальных валют государств-членов союза при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал «Газете.Ru», что создание новой валюты в рамках Евразийского экономического союза нанесет серьезный ущерб доминирующим позициям доллара и евро в международных расчетах.