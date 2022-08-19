Экс-немецкой дочке «Газпрома» SEFE требуется €5 млрд для замены непоставленного газа РФ

Компании SEFE (Securing Energy for Europe), которая является бывшей немецкой дочкой «Газпрома», требуется более €5 млрд для замены непоставленного газа из России. Об этом сообщил управляющий директор SEFE Эгберт Лэге в интервью изданию Der Spigel.

Россия 12 мая внесла в санкционный список почти все дочерние компании Германии и прекратила поставки им газа. По словам Лэге, после санкций компания «потеряла все, и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ».

«Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более четырех миллиардов евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа – чуть более пяти», — заявил он.

По мнению управляющего директора SEFE, ФРГ в эту зиму сможет обойти самый высокий уровень опасности, аварийный уровень, при котором газ должен быть нормирован.

Он отметил, что уровень газа в хранилищах составляет около 78%, что «очень обнадеживает для этого времени года».

Эгберт Лэге также добавил, что из-за высоких цен наблюдается падение потребления, при котором Германия сможет пережить эту зиму не замерзнув.

«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, в том числе — Gazprom Marketing & Trading Ltd. Позже Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) взяло под госконтроль Gazprom Germania GmbH и переименовало компанию в SEFE Securing Energy for Europe.