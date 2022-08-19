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Цена на газ в Европе превысила $2700 после заявления о приостановке «Северного потока»

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Reuters

Цена газа в Европе во время торгов на бирже выросла более, чем на 5% впервые с начала марта и превысила $2700 из-за сообщений о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» на трое суток в целях ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что стоимость фьючерса на виртуальной торговой точке в Нидерландах составила $2712 за 1 тыс. куб. м.

При этом общий рост стоимости газа за день составил более 8%.

Ранее сообщалось, что «Газпром» приостановит транспортировку газа по газопроводу «Северный поток» на трое суток. Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

После завершения ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

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