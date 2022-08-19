Bloomberg: перевозки дизеля из Азии в Европу по морю достигли максимума за пять месяцев

Поставки дизельного топлива из Азии в Европу по морю в августе достигли максимальных за пять месяцев показателей. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Vortexa.

«Рост потоков дизельного топлива в Европу из Азию произошел из-за выросших цен на топливо в центре Амстердама, Роттердама и Антверпена (ARA) на фоне азиатского рынка», — отметили в публикации.

По данным Bloomberg, одновременно с этим уменьшение спроса в Индии и спад китайской экономики привели к тому, что на азиатском рынке оказался переизбыток дизельного топлива. Поэтому возможные риски по прекращению поставок энергоносителей из России приводят к тому, что Евросоюз повышает свой интерес к азиатскому дизелю.

Аналитики агентства посчитали, что нефтеперерабатывающие заводы в Азии будут производить на 215 тыс. баррелей дизеля в день больше, чем внутренние потребности региона. Из-за этого, по итогам третьего квартала 2022 года, поставки дизеля в Европу вырастут.

В начале августа газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa писала, что Россия продала Европе в июле на 22% дизельного топлива больше, чем в тот же период 2021 года. Отмечается, что европейская сторона нарастила закупки до 700 тысяч баррелей в день.