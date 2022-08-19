Курс биткоина упал более чем на 9% впервые с июня

Курс биткоина на открытии торгов 19 августа резко упал и в моменте находился на уровне $21,36 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость биткоина в пятницу утром, после открытия торгов, упала на 6% и некоторое время находилась на уровне $22 тыс. Позже курс биткоина стал падать быстрее и уже к 14.44 мск его падение превысило 9,3%, торгуясь на уровне $21,36 тыс.

8 августа старший аналитик компании Esperio Антон Быков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что позитивная динамика криптовалюты в июле не должна вселять излишний оптимизм участникам рынка, так как, несмотря на рост котировок на 24%, биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов. По его словам, главная криптовалюта вполне может подешеветь до $10 тыс.

В конце июля официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории России Кристина Новикова рекордный рост курса криптовалюты Ethereum временный и связан с тем, что в США ожидают заседания Федерального резерва (ФРС), аналога центрального банка.