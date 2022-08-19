El Mundo: Россия заняла второе место после США по величине поставок газа в Испанию в июне

Россия поставила в июне 2022 года в Испанию рекордные объемы газа, впервые с 2004 года став вторым после США по размеру поставщиком топлива. Об этом сообщает El Mundo.

Россия в июне поставила в Испанию на 32,8% больше газа, чем месяцем ранее. При этом само королевство в первое полугодие 2022 года закупило на 13,9% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в публикации.

В газете добавили, что на Россию пришлось почти четверть (24,4%) от общего объема поставок газа. США же заняли первое место с результатом 29,6%. При этом Алжир, который до этого занимал второе место, опустился на третью строчку. Его доля оценивается в 21,6%.

В середине августа газета Financial Times писала, что Испания заявила, что трубопровод от Пиренейского полуострова, который может помочь Европе снизить зависимость от российского газа, будет запущен через несколько месяцев. По данным издания, в настоящее время в Испании есть шесть терминалов сжиженного природного газа (СПГ) для переработки газа, поступающего по морю, что может помочь ЕС увеличить импорт.