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Японские компании вскоре подпишут новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»

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Eugene Hoshiko/AP

Японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2». Ранее он был переведен под управление нового оператора, пишет газета The Asahi.

«Крайний срок нашего ответа близится, и мы уведомим [российскую сторону] о нашем намерении в ближайшее время заключить контракты», — указал изданию источник.

Наряду с этим у японских компаний нарастает обеспокоенность по поводу того, что условия контрактов на покупку СПГ впоследствии могут измениться и стать менее выгодными для японской стороны.

Ранее сообщалось, что Россия выдвинула своим покупателям сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» новое требование по оплате. Издание отмечает, что новый оператор проекта — ООО «Сахалин Энерджи» — направил своим клиентам инструкции, предполагающие оплату в долларах через «Газпромбанк», а не иностранные банки, как ранее, притом что более 50% доли в операторе принадлежит «Газпрому».

Большая часть поставок СПГ с «Сахалина-2» направляется в Японию, импортерами «Сахалина-2» также являются Южная Корея и Тайвань. Как минимум два покупателя СПГ уже изучают вопрос, станут ли платежи через «Газпромбанк» нарушением санкций. Другим способом оплаты помимо «Газпромбанка» названо российское подразделение «Райффайзена», однако первый банк предпочтителен, сообщает издание.

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