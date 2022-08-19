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Немецкие ремесленники требуют от Шольца отменить санкции против России и спасти Германию

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Emmanuele Contini/Global Look Press

Торговое объединение округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии подписало публичное письмо федеральному канцлеру Олафу Шольцу, сообщает издание Focus Online.

Письмо начинается с утверждения, что специальная военная операция России на Украине якобы является «явным нарушением статьи 2 Устава ООН». Дальше ремесленники пишут, что боевые действия начались задолго до 24 февраля 2022 года.

«Мы, как мастера, знаем из многочисленных бесед с нашими клиентами, что подавляющее большинство не желает жертвовать своим с трудом заработанным уровнем жизни ради Украины. Это тоже не наша война!» — пишут ремесленники.

Они также указывают на огромное распространение коррупции в стране, которая делает любую помощь Украине неэффективной.

«1. Немедленно отменить все санкции против России. 2. Немедленно начать дипломатические переговоры о прекращении войны. 3. Все политические решения должны быть проверены на пользу немецкому народу — как вы клялись», — указано среди требований ремесленников.

Ранее немецкие оппозиционеры потребовали от федерального канцлера Германии Олафа Шольца не вводить запрет на въезд российских туристов.

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