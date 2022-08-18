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Аналитик Потавин завил о пресыщении рынков Индии и Китая нефтью из России

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Азия, в частности, рынки Китая и Индии, уже пресытились российской нефтью. Об этом «Ленте.ру» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Средний за три месяца объем импорта нефти снизился до 9,5 миллиона баррелей, что незначительно ниже, чем годом ранее. Похоже, что за последний год Китай вышел на планку роста спроса на нефть. Поэтому торможение закупок российского сырья сейчас выглядит вполне логичным», — отметил Потавин.

По его словам, дальнейшие события будут зависеть от того, на каких условиях Россия будет продавать топливо, в частности, в конце 2022 года, когда вступит в силу эмбарго на поставку нефти танкерами и начнут функционировать ограничения с максимальными ценами на нефть.

Он добавил, что неизвестно, сколько азиатские покупатели смогут покупать топлива из России, которое высвободится с введением эмбарго. Кроме того, все также неясно, будут ли западные страны вводить против азиатских покупателей санкции, если увидят в этом попытку обойти ограничения. Поэтому Индия и Китай не смогут приобрести все освободившиеся объемы нефти, так как страны уже максимально пресыщены топливом.

16 августа агентство Bloomberg сообщило, что поставки нефти из России в Азию продолжают снижаться ниже показателей 2 млн баррелей в день, что стало минимальным с марта значением.

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