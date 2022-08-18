Польский экономист Борыс заявил, что перезимовка является основной задачей Европы

Самая актуальная задача для Европы — пережить предстоящую зиму. Об этом в интервью Business Insider заявил глава Польского фонда развития Павел Борыс.

«Главная задача для всей Европы — благополучно пережить зиму. Я считаю, что это удастся, и время будет работать против России, если Европа и США сохранят единство и решимость», — отметил Борыс.

Экономист указал, что с окончанием лета граждане Польши столкнутся с серьезными вызовами, в частности, с энергокризисом. В совокупности с проблемами, касающимися цен на энергию, добавятся высокие процентные ставки и спад в экономике. Поэтому Евросоюз должен готовиться к тяжелой зиме.

17 августа государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG взяла кредит в миллиард евро на покупку газа перед началом отопительного сезона. Кредитором стал Банк национального хозяйства (BGK). Срок кредитного соглашения составляет два года.