В России растет объем поддельных рыбных консервов

Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) направила главе Минпромторга Денису Мантурову письмо с просьбой разобраться с ситуацией роста онтрафактных рыбных консервов в рознице, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на копию документа.

В обращении говорится, что количество случаев «подмены недобросовестными предприятиями в консервах дорогой сайры на более дешевые сардины и сельдь» выросло с 2020 года. Ассоциация подсчитала, что в прошлом году оптовая стоимость сырья для банки консервированной сайры составляла 65 руб., сардины — 16 руб. По информации организации, в настоящее время «объем фальсификата достиг миллионов банок», но точных цифр не приводят.

Участники рынка опасаются снижения доходов из-за роста фальсификата. В министерстве пообещали рассмотреть письмо после его получения.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт назвал способ подмены мяса в детских сосисках.