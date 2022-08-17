Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лукашенко рассказал про своих котов-мышеловов 17:23
Нефтяной фонд Норвегии оценил убытки в 2022 году в $173 млрд 17:23
FT: европейские банки возобновляют торговлю российскими облигациями 17:20
Генсек ООН Гуттериш приехал во Львов на встречу с Зеленским и Эрдоганом 17:19
Carlsberg заявил о чистом убытке в $630 млн за первое полугодие из-за ухода... 17:15
Опрос: россияне не готовы пересаживаться на праворульные автомобили 17:13
Волочкова пожаловалась на строительную компанию, не выплачивающую ей задолженность... 17:10
Форвард «Спартака» Николсон разочарован количеством игрового времени 17:10
Медики показали, что кетогенная диета помогает лечить эпилепсию у детей 17:09
Российский космонавт рассказал, что МКС может работать дольше, чем считалось ранее 17:08
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Губернатор Пермского края Махонин заявил о пяти возможных покупателях завода Henkel

close
100%
Global Look Press

У завода немецкого химико-промышленного концерна Henkel есть пять потенциальных покупателей. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе пресс-конференции, передает РБК.

«Я знаю как минимум пять потенциальных покупателей, готовых приобрести завод Henkel в Перми», — отметил Махонин.

По его словам, завод уже укомплектован всем необходимым оборудованием и у него есть сотрудники. При этом все рецептуры и технологии производства вполне понятны.

Он добавил, что экономика региона выстояла все санкции. Например, в Пермском крае действует кондитерская фабрика Nestle, есть завод по производству высококачественных строительных материалов Knauf. При этом они уходить с российского рынка не собираются.

16 августа «Ведомости» со ссылкой на отчет фирмы за первую половину 2022 года сообщили, что Henkel продаст активы компании в России и Белоруссии. Henkel производит чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс» и Vernel. Согласно данным компании, ее убытки из-за решения покинуть российский и белорусский рынки оцениваются примерно в €184 млн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть