Губернатор Пермского края Махонин заявил о пяти возможных покупателях завода Henkel

У завода немецкого химико-промышленного концерна Henkel есть пять потенциальных покупателей. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе пресс-конференции, передает РБК.

«Я знаю как минимум пять потенциальных покупателей, готовых приобрести завод Henkel в Перми», — отметил Махонин.

По его словам, завод уже укомплектован всем необходимым оборудованием и у него есть сотрудники. При этом все рецептуры и технологии производства вполне понятны.

Он добавил, что экономика региона выстояла все санкции. Например, в Пермском крае действует кондитерская фабрика Nestle, есть завод по производству высококачественных строительных материалов Knauf. При этом они уходить с российского рынка не собираются.

16 августа «Ведомости» со ссылкой на отчет фирмы за первую половину 2022 года сообщили, что Henkel продаст активы компании в России и Белоруссии. Henkel производит чистящие средства Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс» и Vernel. Согласно данным компании, ее убытки из-за решения покинуть российский и белорусский рынки оцениваются примерно в €184 млн.