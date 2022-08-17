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В правительстве России решили расширить программу поддержки временно закрытых аэропортов

Правительство выделит 2,5 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов юга России

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство решило выделить почти 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортам с приостановленным авиасообщением. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

На заседании правительства Мишустин подчеркнул, что один из вопросов повестки касается помощи аэропортам, в которых полеты временно ограничены.

«Мы расширим для них программу компенсации операционных расходов почти на 2,5 млрд рублей», — сказал он.

Премьер отметил, что нужно и дальше внимательно следить за обеспечением транспортной доступности и связанности российских регионов.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) перечислило 54 млрд руб. субсидий российским авиакомпаниям и аэропортам. Отмечалось, что данные меры позволили закрытым аэропортам юга и центральной части России обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал.

24 февраля после начала специальной военной операции в южной части России закрыли 11 аэропортов.

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