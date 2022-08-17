В «Нафтогазе» заявили, что нефтеперерабатывающая инфраструктура Украины сильно повреждена

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая инфраструктура Украины была сильно повреждена в ходе боевых действий, сообщает издание «Страна.UA».

«Наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у «Укрнафты» очень много повреждений», — рассказал Витренко.

По словам Витренко, с начала спецоперации Украина потеряла большое количество нефтяных и нефтеперерабатывающих активов. В частности, не функционирует и не сможет восстановить работу Шебелинский газоперерабатывающий завод, а также Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Витренко добавил, что подземные НПЗ Украины продолжают работу, однако часть из них оказалась на неподконтрольной Киеву территории. Собственная добыча газа также крайне затруднена в связи с тем, что 50% зон добычи газа находятся в Харьковской области.

Ранее украинский «Нафтогаз» перешел на физический реверс газа из Словакии.