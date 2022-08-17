Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
14-летний подросток надругался на десятилетним ребенком в Подмосковье 12:44
Дочь Заворотнюк призналась, что ее звали на ток-шоу за крупные гонорары 12:44
В Wildberries опровергли утечку данных пользователей, назвав ее «очередным фейком» 12:43
Члены ячейки «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Крыму 12:42
Гогниев претендует на пост главного тренера «Уфы» 12:40
В США нашли «интересные особенности» в проекте новой российской подлодки 12:38
В МИД КНР оценили слова Путина о визите Пелоси на Тайвань 12:38
В Мытищах заметили пикап с бассейном в багажнике 12:37
Эксперты подсчитали прибыль H&M от распродажи в России 12:36
В Москве не зафиксировали превышения концентрации вредных веществ, несмотря... 12:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Минэнерго Литвы посетовал на отказ по строительству АЭС в стране 10 лет назад

close
100%
Depositphotos

Отказ от планов по строительству в Литве новой атомной электростанции (АЭС) 10 лет назад вызывает лишь сожаление. Об этом заявил министр энергетики балтийской республики Дайнюс Крейвис, передает ТАСС.

«Решение не строить в Литве Висагинскую АЭС, принятое десять лет назад, представляется сомнительным. Можно сожалеть, что мы отказались от реализации этого проекта», — отметил Крейвис.

По его словам, цена электроэнергии Висагинской АЭС по проекту была на уровне €68 за МВт•ч. При этом рыночная стоимость энергии сейчас как минимум в шесть раз больше.

Он добавил, что Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), построенная недалеко от Вильнюса, является небезопасной. И, скорее всего, Белоруссия отказалась бы от планов по строительству своей станции, если бы литовский проект был реализован.

В середине июля «Коммерсант» писал, что Литва настаивает на отключении стран Прибалтики от энергосистем России и Белоруссии в 2024 году, что на год раньше намеченного плана. В публикации отметили, что страны Прибалтики уже давно хотят отключиться от российских энергосистем, однако не могут сделать этого из-за большого дефицита энергии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть