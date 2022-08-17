Глава Минэнерго Литвы посетовал на отказ по строительству АЭС в стране 10 лет назад

Отказ от планов по строительству в Литве новой атомной электростанции (АЭС) 10 лет назад вызывает лишь сожаление. Об этом заявил министр энергетики балтийской республики Дайнюс Крейвис, передает ТАСС.

«Решение не строить в Литве Висагинскую АЭС, принятое десять лет назад, представляется сомнительным. Можно сожалеть, что мы отказались от реализации этого проекта», — отметил Крейвис.

По его словам, цена электроэнергии Висагинской АЭС по проекту была на уровне €68 за МВт•ч. При этом рыночная стоимость энергии сейчас как минимум в шесть раз больше.

Он добавил, что Белорусская атомная электростанция (БелАЭС), построенная недалеко от Вильнюса, является небезопасной. И, скорее всего, Белоруссия отказалась бы от планов по строительству своей станции, если бы литовский проект был реализован.

В середине июля «Коммерсант» писал, что Литва настаивает на отключении стран Прибалтики от энергосистем России и Белоруссии в 2024 году, что на год раньше намеченного плана. В публикации отметили, что страны Прибалтики уже давно хотят отключиться от российских энергосистем, однако не могут сделать этого из-за большого дефицита энергии.