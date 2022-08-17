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Японский кабмин дал участникам «Сахалина-2» срок до 4 сентября по поводу участия в проекте

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Японский кабмин дал участникам «Сахалина-2» срок до 4 сентября по поводу участия в проекте, сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуру.

«С моей стороны я попросил в положительном ключе рассмотреть вопрос о сохранении участия в проекте. Я воздержусь от более подробных комментариев по поводу встречи. Срок принятия решения на этот счет истекает 4 сентября», — заявил Нисимура на встрече с руководством корпорации Mitsubishi.

Токио рассчитывает сохранить участие в проекте «Сахалин-2», который, как неоднократно подчеркивали местные власти, представляет большую важность для энергетической безопасности Японии.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура провел встречу с президентом корпорации Mitsubishi и попросил его рассмотреть возможность продолжения участия в проекте «Сахалин-2».

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