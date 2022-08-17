В ФРГ заявили о практическом истощении запасов газа без поставок из России

Запасов газа в Германии при полной прекращении поставок российского газа хватит менее, чем на три месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью американскому агентству Bloomberg.

По его словам, при таких условиях газа, требуемого для отопления, работы промышленности и выработки электричества, хватит всего на два с половиной месяца.

«Не могу обещать, что все газохранилища в Германии будут в ноябре заполнены на 95% даже при хороших условиях в рамках спроса и предложения», — сказал Мюллер.

По его словам, при самом позитивном сценарии цели достигнут три четверти газохранилищ.

Ранее сообщалось, что германский Uniper столкнулся с миллиардными убытками из-за снижения поставок газа из РФ.