Nikkei: РФ уведомила ряд японских компаний о переводе «Сахалина-2» новому оператору

Ряд японских компаний, покупающих российский газ, получили официальное уведомление от России о переводе новому оператору проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает издание Nikkei, передает ТАСС.

Уведомления о переводе проекта получили, в частности, компании Kyushu Electric Power и Saibu Gas.

По данным издания, компаниям предложили подписать контракт, но уже с новым оператором.

Как отмечает ТАСС, японские компании не дали комментарии по поводу цен и объемов поставок газа в рамках новых контрактов.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что местные компании приступят к формальностям по проекту «Сахалин-2», как только будут готовы условия.

До этого правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi согласиться на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», так как он является важным проектом с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.