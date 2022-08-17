В России выросла стоимость ремонта жилья, стройматериалов и мебели

Стоимость косметической и капитальной отделки квартир в России за год выросла примерно на 30%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на участников строительной отрасли.

Как рассказали изданию на рынке, стоимость отделки жилья выросла в среднем на треть, а некоторые сметные работы, такие как устройство технического освещения, подорожали вдвое.

По оценке заместителя директора федеральной компании «Этажи» Татьяны Ахметдиновой, стоимость ремонта увеличилась на 20–25%.

Это произошло из-за подорожания основных стройматериалов, а также увеличения стоимости работ рабочих. На повышение стоимость также сказался дефицит строителей из-за локдауна в 2020 году, считает Ахметдинова.

По ее словам, цены на строительные материалы в данный момент нестабильны. При этом она подчеркивает, что о возврате к допандемийному уровню в данный момент речи не идет.

Тенденция роста цен на стройматериалы, рабочую силу и логистику наблюдается в течение последних двух лет, указывает председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, Александр Ручьев.

Он указал на то, что за последние шесть месяцев добавились еще проблемы, связанные с нехваткой материалов, комплектующих и оборудования из-за рубежа.

Рост цен также наблюдается и на мебельном рынке. В зависимости от товара стоимость увеличились на 15–80%.

Как подчеркнули в Level Group, из-за роста издержек некоторые девелоперы частично или полностью отказались от отделки квартир в новостройках. Так, доля предложения с отделкой за полгода в Москве снизилась с 63% в начале года до 57%.

Ситуация с отделкой жилья, скорее всего, будет оставаться сложной, считают эксперты.

10 августа глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в России начали снижаться цены на строительные материалы.