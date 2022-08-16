В Великобритании расконсервируют крупнейшее газохранилище

В Великобритании снова откроют крупнейшее в стране газовое хранилище Rough, сообщила The Telegraph.

«Компания Centrica, владелец British Gas, готова начать закачку природного газа в хранилище Rough в начале сентября после получения разрешения от управления охраны труда и техники безопасности», — цитирует публикацию газета «Известия».

Газохранилище расположено на восточном побережье Англии. Оно было законсервировано в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности. Ранее в нем содержалось до 70% от всего объема хранящегося в подземных хранилищах газа в Британии.