CNBS: экономика России «барахтается и не тонет» на фоне санкций и ухода компаний

Экономика России в условиях постоянных санкций и ухода множества компаний с рынка «барахтается и не тонет». Об этом CNBC заявили опрошенные финансисты.

По словам собеседников издания, Россия не смогла оправдать худшие прогнозы аналитиков и экономика страны все еще держится.

В CNBC добавили, что во втором квартале 2022 года ВВП страны упало на 4%, хотя до этого аналитики предсказывали не менее 5%. Кроме того, во многих секторах российской экономике начинается процесс стабилизации. Однако и в 2023 году, в лучшем случае, экономика России будет в стагнации.

Финансисты указали, что Банк России принял ряд эффективных мер, которые позволили смягчить последствия санкций. Из-за этого курс рубля укрепился и стал одной из самых стабильных мировых валют в 2022 году.

15 августа глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис признал, что «аппетит» ЕС в отношении дополнительных антироссийских санкций иссяк.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении продолжать работу по направлению введения дальнейших санкций в отношении России.