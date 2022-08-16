РЖД открыли на вокзалах Москвы капсульные отели

Российские железные дороги открыли на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы первые капсульные отели. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Перевозчик пояснил, что капсулы размещены в залах «Комфорт» и предназначены для «отдыха и комфортного сна». В каждой есть багажное отделение, USB-розетка и шумоизолирующая шторка.

«Каждому гостю также выдается комплект одноразового постельного белья, подушка и плед», — добавили в РЖД.

Капсулы рассчитаны на одного человека, в том числе с ребенком до шести лет. Стоимость услуги — от 250 рублей.

В прошлом году компания «РЖД» представила макет капсульного вагона для поездов дальнего следования, дата возможного появления новинки в серийном исполнении пока не называется. В компании предполагают, что капсульные вагоны можно было бы использовать в ночных поездах как альтернативу капсульным отелям. Главная особенность обновленного вагона — 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода и отгороженных от него непрозрачной шторкой, почти не пропускающей свет и приглушающей звуки.