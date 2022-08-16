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В Германии пояснили срыв договоренностей с Катаром по газу ценовой политикой

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Matthias Rietschel/AP

Переговоры с Катаром не удались из-за ценовой политики ближневосточной страны. Об этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА «Новости».

«Если Катар не предоставляет самое выгодное предложение, то компании, в том числе и в контексте интересов потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение», — отметил Хабек.

По его словам, компании только так и существуют, когда ищут самое выгодное предложение. Поэтому, в конечном итоге, оно и было выбрано. Однако это не означает, что переговоры с Катаром были окончательно прекращены.

Он добавил, что сейчас есть предложения у других поставщиков.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова помочь другим странам Евросоюза, если произойдет нехватка у них газа, и ожидает, что аналогично поступят и другие государства сообщества.

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