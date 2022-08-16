Швейцарский производитель шоколада Lindt окончательно покидает Россию

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli окончательно покидает рынок России. Об этом сообщается на сайте компании.

«Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что продолжат поддерживать своих сотрудников в России и «действовать в соответствии с местными правилами».

В начале марта стало известно, что Lindt приостановил экспорт шоколада в Россию.

Ранее сообщалось, что производитель Persil и «Пемолюкса» продает акции в России. Такое решение компания приняла после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.