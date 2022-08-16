РБК: спрос на карты банков СНГ резко вырос среди россиян после ухода Visa и Mastercard

После того, как международные платежные системы Visa и Mastercard объявили об уходе из России, в стране резко вырос спрос на карты банков стран СНГ. Об этом сообщает РБК.

Издание со ссылкой на данные центральных банков государств СНГ отмечает, что темпы выпуска карт ускорились по итогам второго квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Так, в Киргизии, Узбекистане и Белоруссии был зафиксирован максимальный с 2018 года годовой прирост. В Армении и Таджикистане наблюдались двузначные темпы роста. Эксперты отметили, что это может привести к расцвету «карточного туризма» среди российских граждан, поскольку не все довольствуются наличием лишь российской системы «Мир» и китайской UnionPay.

Ранее сообщалось, что число операций по картам «Мир» в 2022 году выросло на 70% на фоне ухода Visa и MasterCard.

Международные системы объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России.