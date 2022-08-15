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Цена газа в Европе побила рекорд с начала марта

Цена на газ в Европе превысила 2,4 тысяч долларов впервые с марта

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Depositphotos

Цена газа в Европе поднялась до $2 400 за 1 тыс. куб. м впервые с марта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Общий рост стоимости газа с начала дня составил 11,5%.

Накануне вечером цена газа в Европе в ходе торгов вечером резко поднялась почти до $2 350 за 1 тыс. куб. м.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна изменить бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России.

По его словам, перестройка требует введения различного рода мер, в частности сбора за электроэнергию с потребителей.

До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

На случай прекращения поставок газа из РФ немецкое правительство создает дополнительные возможности по альтернативным закупкам, в частности направленные на развитие инфраструктуры сжиженного газа, отметил вице-канцлер.

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