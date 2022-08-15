Maritime: завершена перевалка конфискованной США в Греции иранской нефти на танкер Lana

Перевалка конфискованной в Греции нефти на иранский танкер Lana, ранее ходивший под флагом России, завершилась. Об этом сообщает Maritime.

«Танкеры Lana и Ice Energy стояли рядом друг с другом на якорной стоянке в Пирее с четверга. Lana переместилась на другую якорную стоянку поздно вечером 14 августа», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Греции освободили российский танкер Lana.

22 апреля российский танкер освободили в соответствии с распоряжением греческого Управления по борьбе с отмыванием денег, однако в начале мая США направили в судебные органы Греции запрос о содействии, требуя ареста груза и проведения расследования. Утверждалось, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма.

Позже стало известно, что Греция передаст США иранскую нефть после разбирательства с российским танкером.