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Германии предрекли массовые протесты из-за цен на энергоносители и инфляции

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Matthias Rietschel/Reuters

Этой осенью Германию ожидают массовые протесты из-за повысившихся цен на энергоносители и инфляции. Такое мнение высказал глава германской Левой партии Мартин Ширдеван в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По его мнению, с протестами также могут столкнуться Австрия, Великобритания и Франция.

«Повсюду в Европе будут протестные движения из-за цен на энергоносители, из-за инфляции в целом и из-за ошибочной политики, которую пытаются вести правительства в этих странах, чтобы справиться с кризисом. И это будет происходить также в Германии», — сказал политик.

Он добавил, что именно по этой причине Левая партия призывает общественные объединения, активистов и климатические движения, а также представителей профсоюзов объединить усилия, оказать давление на корпорации, чтобы после это давление было ориентировано на федеральное правительство. Ширдеван подчеркнул, что Германия нуждается в изменении «неверной антикризисной политики» как в отношении социальных вопросов, так и в отношении экологических тем.

Ранее глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер заявил, что украинский конфликт, рост цен и страх за собственное будущее приводят к росту напряженности и агрессивных настроений среди населения Германии.

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