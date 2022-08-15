Аналитик Кондратьев заявил, что нефть марки Brent подешевела на 5% из-за нервозности рынка

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% из-за ожидания более тяжелого второго полугодия для экономик США и Европы. Об этом RT заявил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«С большой вероятностью мы увидим определенный отскок вверх, вот эта ситуация характеризует общую нервозность, поэтому мы видим высокую волатильность», — отметил Кондратьев.

По его словам, еще одной причиной снижения цены является то, что ЕЦБ и ФРС более активно пытаются бороться с инфляцией. Поэтому ставки растут, а ликвидность на рынке, соответственно, уменьшается.

Он добавил, что также ожидается низкий спрос на потребление нефти в целом по миру. Поэтому все эти факторы повлияли на снижение цен на нефть.

14 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Минфина, сообщил, что заместитель министра финансов США Брайен Нельсон во время визита в Бразилию обсудит с бразильским Минфином ограничение цен на российскую нефть.