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Reuters: застройщики Китая включили «режим выживания» из-за кризиса на рынке

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Снижение числа новых строек в Китае на рекордные с 2013 года 45,4% привело к тому, что застройщики включили «режим выживания». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Национального бюро статистики (NBS) Китая за первую половину 2022 года.

Критическое состояние китайского рынка недвижимости вынудило строительные компании включить «режим выживания». В июле резко снизился объем инвестиций в сектор жилья, а число строек стало минимальным с начала 2013 года, отметили в публикации.

По данным агентства, за первые семь месяцев 2022 года в недвижимость Китая было вложено 13,9 млрд юаней (около $2,085 млрд), что на 12,2% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Жилищный рынок Китая стал испытывать проблемы еще в 2020 году и до сих пор находится под угрозой финансового кризиса. Это произошло из-за того, что застройщики накопили огромные долги перед банками в связи с нехваткой средств на строительство. Кроме того, новые инвестиции не поступают из-за настороженности покупателей жилья.

В конце ноября прошлого года согласно данным отчета консалтинговой компании McKinsey стало известно, что за последние 100 лет Китай богател быстрее всех в мире, обогнав США по уровню дохода. Мировое богатство за последние 20 лет выросло втрое. Основные причины такого резкого роста глобальных доходов связывают с ростом цен на жилье.

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