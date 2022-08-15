Экспортная пошлина на нефть в России снизится до $52 за тонну с 1 сентября

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 2022 года станет ниже на $1 и будет на уровне $52 за тонну. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В публикации ведомства указали, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа была на уровне $83,06 за баррель, или $606,4 за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $15,6 с $15,9 за тонну, на темные масла она также сократится на $1 и будет на уровне $52. Сильнее снизится пошлина на сжиженный газ, которая в августе была на уровне $102,2. С 1 сентября она составит $91,6. Пошлина на чистые фракции сжиженных углеводородных газов (СУГ) также снизится, до $82,4. В августе этот показатель был на уровне $91,9.

В середине июля Минфин сообщал, что экспортная пошлина на нефть в России с августа текущего года понизится на $2,2 и составит $53 за тонну.

До этого, в конце мая, Еврокомиссия решила выступить с предложением о введении пошлин на нефть из России, если европейские страны не договорятся о сроках отказа от трубопроводных поставок российского энергоресурса.