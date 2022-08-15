ГБР Украины разоблачило кражу имущества украинских бизнесменов под видом конфискации собственности РФ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины разоблачило масштабное хищение имущества украинских предпринимателей под видом конфискации российской собственности, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ГБР, к хищениям могут быт причастны должностные лица одной из администраций Сумской области. В Госбюро утверждают, что чиновники «решили воспользоваться военным положением и обогатиться».

«Они изъяли не только российское имущество – вагоны, но и их содержимое с дизтопливом, углем, газом пропан-бутан и другим топливом, принадлежавшим частным украинским компаниям. Вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили», — сообщили в ведомстве.

По ходатайству работников Госбюро суд передал более 40 российских вагонов стоимостью более 25 млн гривен под управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), указано в сообщении.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) продолжается.

Ранее сообщалось, что украинский суд наложил арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащий российским компаниям, на сумму более 25 млн гривен (порядка $683 тыс.).