FT: Германия должна сократить потребление газа на 20%, чтобы избежать отключений зимой

Германии необходимо сократить потребление газа на 20% ради того, чтобы избежать ограничений предстоящей зимой. Об этом в интервью Financial Times заявил глава германского Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер.

«Если мы не сможет достичь нашей цели по экономии газа на 20%, велик риск, что у нас не будет достаточно газа», — отметил Мюллер.

По его словам, если ограничения будут вводиться, то этим вопросом будет заниматься именно BNA.

Он добавил, что Германии необходимо найти себе дополнительные поставки газа на 10 ГВт, что соответствует 9% нынешнего потребления газа в стране. Это необходимо для того, чтобы компенсировать снижение поставок из России. В частности, в этом вопросе может помочь природный газ из США.

14 августа агентство DPA, ссылаясь на новое распоряжение, подготовленное Минэкономики и Минтрансом страны, сообщило, что при осуществлении железнодорожных перевозок решили дать преимущество газу, углю, нефти и сопутствующим продуктам. В агентстве добавили, что подобным решением немецкие власти хотят предотвратить нарушение энергоснабжения страны на фоне уменьшения поставок и роста цен на энергоносители.