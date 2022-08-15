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На Украине арестовали вагоны, принадлежащие российским компаниям, стоимостью $683 тыс.

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Украинский суд наложил арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащий российским компаниям, на сумму более 25 млн гривен (порядка $683 тыс.), сообщается в Telegram-канале генпрокурора Украины.

В настоящее время идет процесс передачи имущества Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), уточнили в ведомстве.

Как сообщается, вагоны перевозили топливо и уголь. Они прибыли на Украину 23 февраля, затем «некоторые должностные лица решили воспользоваться ситуацией» и изъяли вагоны вместе с содержимым. В связи с этим было начато дело по факту превышения служебных полномочий.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти Украины национализируют всю собственность России, которая есть в стране.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, ряд стран ввели против РФ масштабные санкции.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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