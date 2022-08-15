Новый владелец OBI бизнесмен Лиокумович заявил о покупке сети за 600 рублей

Российская часть бизнеса международной немецкой торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI была куплена за 600 рублей. Об этом Forbes заявил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

«Сеть была куплена за 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок», — отметил Лиокумович.

По его словам, OBI — отличная компания по многим показателям, однако сейчас ее необходимо «ставить на ноги». Например, в 2021 году были убытки в размере 2,5 млрд рублей. А уже в 2022 году компанию пошатнуло то, что магазины сети были закрыты полтора месяца.

Он добавил, что была задолженность в €30 млн перед основной компанией, однако этот вопрос был решен. Теперь остались иски от российских компаний. Однако ситуация с ними также решается, так как многие договоры, которые привели к этим искам, заключались не в интересах организации.

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на сообщение источников писали, что OBI продала свой российский бизнес за €1. Сообщается, что сделка состоялась 27 июля. Немецкая компания подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI.