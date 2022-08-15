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Reuters: некоторые банки в США возобновили работу со сделками по российским облигациям

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Некоторые американские банки возобновили работу со сделками по российским облигациям, сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере.

По данным агентства, речь идет о JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Deutsche Bank AG, Barclays Plc и Jefferies Financial Group Inc — это представители ряда крупнейших финансовых организаций США.

«Некоторые банки предлагают торговать российскими государственными и корпоративными облигациями, еще рад банков предлагают облегчить условия торговли бондами, номинированными как в рублях, так и в долларах», — указано в сообщении.

Ссылаясь на держателей российских бумаг и электронные письма о проведенных сделках, агентство приходит к выводу, что банки работают в режиме глобальных санкций, чтобы помочь клиентам ориентироваться в сложной ситуации. Эти данные подтверждают Jefferies Financial Group Inc.

Ранее стало известно, что Московская биржа допустит иностранцев к совершению сделок на рынке облигаций с 15 августа.

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