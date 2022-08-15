В администрации Херсонской области рассказали о продлении соцвыплат населению

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что социальные выплаты населению, обеспеченные за счет регионального бюджета, будут продлены до конца 2022 года, сообщает ТАСС.

«Выплаты платятся после указа из местного бюджета. Они приняты, и в июле мы определили категории граждан — инвалиды, пенсионеры, одинокие матери и отцы, ветераны Великой Отечественной войны, дети до 18 лет, неважно, школьник или не школьник, либо до 23 лет, если ребенок учится в высшем учебном заведении. На каждого ребенка ежемесячно положено 4 тыс. рублей. По указу точно до конца этого года», — заявила Губарева.

Она добавила, что большие соцвыплаты также положены беременным и родившим женщинам — 10 тыс. и 20 тыс. соответственно, в порядке единовременной помощи.

Ранее Правительство России расширило перечень социальных выплат, которые будут начисляться на карту «Мир».