SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак почти 89 цистерн нефти

Военнослужащие вооруженных сил Соединенных Штатов в качестве вооруженного конвоя сопроводили караван с незаконно добытой сирийской нефтью в Ирак, сообщает агентство SANA.

Уточняется, что вывоз сырой нефти произошел через нелегальный пограничный переход «Махмудия», расположенный неподалеку от города Аль-Ярубия в мухафазе (провинции) Эль-Хасека.

Соединенные Штаты незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка — здесь расположены крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа.

Присутствие США на этих территориях не санкционировано ни ООН, ни какой-либо другой международной организацией, кроме созданной США «международной коалицией».

Ранее Соединенные Штаты обвинили Индию в использовании нефтепродуктов из российской нефти для экспорта.

В США утверждают, что индийское судно якобы забрало в открытом море нефть с российского танкера, а после ее переработки на территории индийского штата Гуджарат в нефтепродукты, отправило их в Нью-Йорк, указало издание.