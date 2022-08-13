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Вице-премьер Белоусов заявил, что пик падения инвестиций в России придется на 2023 год

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РИА «Новости»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта, заявил, что пик падения инвестиций в основной капитал в России состоится в первое полугодие 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее», — сказал он.

Ранее Белоусов по ходу межрегионального форума заявил, что пик спада потребления в России пройден. Он пояснил, что пик падения потребления пришелся на второй — третий кварталы, когда снижались реальные доходы населения, страны и из-за скачка инфляции падал уровень розничного товарооборота.

Вице-премьер спрогнозировал, что уже в этом году в России начнется рост потребления и продолжится в следующем году.

До этого зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает варианта снижения индекса продовольственных цен в России в августе-сентябре текущего года в связи с благоприятной ситуацией с урожаем.

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