В МИД Венгрии заявили, что «Газпром» начал поставки газа сверх установленных контрактов

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что «Газпром» начал поставлять газ в страну по газопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 миллиона кубометров.

«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров», — говорится в заявлении Менцера.

Он добавил, что уже сейчас ведутся переговоры по сентябрьскому графику поставок.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна продолжает выступать против введения Евросоюзом эмбарго на российский газ.