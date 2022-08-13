Лондонский супермаркет Aldi ввел ограничение на покупку бутилированной воды

В Лондоне супермаркет Aldi ввел ограничение для покупателей для приобретения воды — до пяти бутылок на человека. Об этом сообщает The Independent.

«Ограничения необходимы, чтобы помочь вам и вашим соседям найти нужные вам продукты», — сказано в объявлении.

Это решение было принято в связи с объявленной засухой в восьми областях Англии. В стране стоит аномальная жара, пересыхают реки и водохранилища, что привело к нехватке воды.

Ранее сообщалось, что жаркая погода июля и августа в Великобритании превратила зеленые пейзажи острова, видимые из космоса, в засохшие коричневые пустоши.

До этого жителям Великобритании рекомендовали мыться на минуту меньше, чтобы избежать дефицита воды.

6 августа издание Daily Mail сообщало, что ограничения на использование воды в Великобритании, которые вводят на фоне небывалой жары, могут затронуть в общей сложности 20,5 млн человек.