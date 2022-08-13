Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила пакет инициатив, которые направлены на снижение инфляции и предусматривают выделение властями $430 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что сенат одобрил этот пакет инициатив еще на прошлой неделе, а сейчас был передан на подпись президенту США Джо Байдену.

В законопроект предполагает ряд мер, которые направлены на сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение и противодействие изменению климата. Также инициативы предусматривают повышение налогообложения крупных корпораций, что должно частично обеспечить поступление средств, необходимых для предлагаемых программ.

Ранее Министерство труда США заявило, что потребительские цены в США по итогам июля 2022 года выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне.

По итогам июня годовая инфляция в Соединенных Штатах Америки выросла до 9,1% против 8,6% в мае. Тогда за месяц инфляция разогналась сразу на 1,3%. Показатель роста потребительских цен в первый летний месяц стал максимальным для страны с ноября 1981 года, почти за 41 год.