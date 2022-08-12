В Болгарии предложили повысить цену на газ еще на 6%

Компания «Булгаргаз» предложила повысить цену на природный газ в стране еще на 6% — до 315,61 лева (около €157,8) за мегаватт-час. Об этом сообщает ТАСС.

При этом указанная цена не учитывает дополнительных платежей.

Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии ранее уже приняла предложение компании о повышении с 1 августа цены на газ сразу на 60,01% — до 297,89 лева (около €149), что стало рекордом для страны.

В конце апреля «Газпром» отказался поставлять газ компании «Булгаргаз» в Болгарию по причине того, что там отказались оплачивать поставки энергоносителя в рублях.

В начале августа министр энергетики страны Росен Христов заявил, что поставки российского газа могут возобновиться, если топлива от альтернативных поставщиков окажется недостаточно.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков позднее заявил, что нет никаких причин для возобновления поставок российского газа в Болгарию, которая является враждебным государством по отношению к России.