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В бюро ритуальных услуг не испугались иска от «Вкусно — и точка» за бренд «Грустно и точка»

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В похоронной компании «Ритуал.Рус», подавшей заявку на регистрацию бренда «Грустно и точка», не боятся судебного иска от сети ресторанов «Вкусно — и точка». Об этом «Газете.Ru» сообщил владелец компании Олег Шелягов.

«Я не могу бояться. Для этого есть юристы и регистрирующие органы. Это решение [о регистрации бренда] — не мое. Мы выходим с желанием зарегистрировать бренд «Грустно и точка». Дальше это уже вопрос юридических тонкостей», — подчеркнул Шелягов.

Он добавил, что уже обсуждал вопрос возможного нарушения авторских прав с юристами. Они уверены, что никаких оснований для судебного иска от «Вкусно — и точка» нет.

«Юристы не видят в этом названии никаких проблем. Значит дальше уже ждем реакции от государственного регистрирующего органа. Сейчас мы ни о чем не беспокоимся. Мы с юридической службой считаем, что ничего не нарушали», — заключил Шелягов.

12 августа новостное агентство «Москва» сообщило, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию похоронного бренда «Грустно и точка». Под ним компания «Ритуал.рус» намерена изготавливать памятники, гробы, а также оказывать ритуальные услуги — бальзамирование, эксгумацию, уход за могилами и почетный караул во время похорон.

Во «Вкусно — и точка» после этого заявили, что сейчас изучают поданную ритуальной компанией заявку и не могут пока дать ей оценку.

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