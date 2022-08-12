Wildberries ввел плату за возврат хрупких и крупногабаритных товаров в размере 1 тыс. руб

Маркетплейс Wildberries ввел плату в размере 1 тысячи рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В пресс-службе уточнили, что хрупкие и крупногабаритные товары составляют порядка 2% от всего ассортимента. К ним относятся такие товары, как телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Доставка таких товаров останется для покупателей бесплатной, включая подъем на этаж.

«С прошлой недели плата 1 000 рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары - их всего 2% в нашем ассортименте», — заявили в пресс-службе.

Сообщается, что обои, краска, уплотнители для окон и прочие подобные товары будут возвращаться по стандартному тарифу.

Ранее российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» запустили и договорились совместно вести единую цифровую информационную систему по борьбе с контрафактной продукцией.