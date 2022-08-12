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В парламенте Казахстана назвали Россию ненадежным партнером в нефтяной сфере

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал Россию «не совсем надежным партнером» в нефтяной сфере.

«У Казахстана есть только один приоритет — это диверсификация путей доставки топливного сырья на мировые рынки, потому что как показывают события, которые происходят в стране и мире, Россия является не совсем надежным партнером. Аварии на КТК и прочие вещи, через которые значительная часть нашего экспорта проходила, это заставляет напрягаться», — пояснил депутат.

По его словам, Казахстан будет искать новые пути через Китай, Иран, Азербайджан в Турцию.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует продавать 1,5 млн тонн нефти в год через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан в обход России. Казахстан намерен поставлять и продавать часть своей нефти — около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума.

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