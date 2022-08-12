В России может появиться бренд ритуальных услуг «Грустно и точка»

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка». Об этом сообщает агентство «Москва».

Предполагается, что данный бренд займется производством памятников и гробов. Кроме того, организация предоставит населению похоронные услуги.

Новый товарный знак «Грустно и точка» начали регистрировать по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №6, 19, 20, 39 и 45.

Еще фирма сможет осуществлять бальзамирование, организовывать свадебные церемонии и оказывать другие коммерческие услуги своим клиентам.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» открылась в России 12 июня, заменив ушедшую сеть ресторанов McDonald's. Новым логотипом заведения стали традиционные для ресторана символы: два кусочка картофеля фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета.

В мае появилась информация, что в России оборот рынка ритуальных услуг растет быстрее смертности.