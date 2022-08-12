В Федеральном сетевом агентстве сообщили о заполненности газохранилищ в Германии на 74%

Федеральное сетевое агентство Германии заявило о заполнении газохранилищ страны на 74%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Общий уровень хранения в Германии составляет 74,39%», — сообщает регулятор.

Уточняется, что крупнейшее газохранилище «Реден» сейчас заполнено на 52,28%. При этом в начале апреля газа в нем было менее 1% от объема. Уровень прокачки газа по газопроводу «Северный поток» сохраняется на отметке 20% от его мощности. Закачка газа в газохранилища продолжается.

В Федеральном сетевом агентстве добавили, что оптовые цены на газ остаются высокими из-за сокращения предложения.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявлял, что если все страны Евросоюза (ЕС) будут экономить газ, это позволит стабилизировать цены на топливо. Мюллер приветствовал принятый общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15%. 5 августа ЕС окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.