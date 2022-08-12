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Бизнес-стратег Добровольская заявила, что прибыль IKEA от распродажи в РФ составит ₽50 млрд

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

IKEA за время распродажи в России может заработать примерно 50 млрд рублей. Об этом «Ленте.ру» заявила руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская.

«Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — отметила Добровольская.

По ее словам, в 2021 году компания заработала в России чуть больше 157 млрд рублей, что составляет около 6,2% от общей выручки IKEA.

Она добавила, что ежегодный темп роста выручи компании в среднем с 2017 года составлял 20%.

9 августа психолог-имиджмейкер Лана Волохова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что ажиотажный спрос на товары IKEA на онлайн-распродаже бренда – это попытка людей прикоснуться напоследок к тому, что был с нами «долго и стабильно».

До этого сообщалось, что онлайн-распродажа IKEA закончится 15 августа. Все заказы, сделанные до этого момента, будут обрабатываться и выдаваться в течение августа и сентября.

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